Анкара ответила на высказывания главы МИД Германии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Германия «пересекает черту» высказываниями в отношении Анкары, сообщает газета Yeni Safak.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмунд Габриэль объявил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Тайип Эрдоган.

«Германия пересекает черту. Нет никакой пользы в популистских замечаниях перед выборами», — приводит газета слова Чавушоглу.

По данным издания Daily Sabah, Чавушоглу также заявил, что «Германия должна быть осторожной с тем, как она проводит внешнюю политику в отношении Турции».

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары.