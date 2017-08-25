Стоимость земельных участков в Баку и пригородных поселках неуклонно растет, а вместе с тем все чаще они становятся объектом мошеннических схем. Наиболее распространенный способ обмана – оформление долгосрочной аренды на землю, дробление ее на более мелкие участки, а затем распродажа их гражданам, вознамерившимся построить собственный дом за городом.

Аферисты заверяют доверчивых людей, что все документы на участки оформлены правильно и строительство дома будет абсолютно законным. В редакцию haqqin.az обратилась группа бакинцев, ставших жертвами именно такого мошеничества.

Некий Васаит Меликов, развив бурную деятельность в Хазарском районе Баку, использовал, судя по всему, вышеописанную схему. Предполагается, что он сумел кинуть десятки легковерных граждан. Некоторые из них и рассказали, как В.Меликов присвоил их деньги.

Житель Баку Фируз Гумбатов познакомился с Меликовым в 2015 году, когда искал земельный участок в поселке Гобу, чтобы построить дом. Местные жители сразу порекомендовали Меликова как человека, контролирующего здесь куплю-продажу земли и имеющего нужные связи в исполнительных органах. И будущий домовладелец очень быстро договорился с «маклером» о покупке шести соток земли за 12 тысяч манатов за каждую.

«Дал Васаиту 7200 манатов, предварительно поинтересовавшись, не возникнут ли проблемы, когда начнут строить здесь дом. Он уверял, что все документы на участок в полном порядке. Ну а если вдруг что-то пойдет не так, обещал выделить мне такую же площадь из принадлежащей в поселке лично ему земли или же вернет мои деньги. Васаит показал выписку из распоряжения Государственного комитета по вопросам имущества о праве собственности на облюбованный мной участок и заявил, что я приобрету его на основании именно этого документа», - рассказал Ф.Гумбатов.

Однако, когда дело дошло до оформления сделки, Меликов передал Гумбатову не эту «выписку», а всего лишь доверенность на участок, заверенную нотариусом, и поздравил его с приобретением недвижимости.

При этом Васаит Меликов продемонстрировал Фирузу Гумбатову копию договора о долгосрочной аренде участка, выданную Исполнительной властью Абшеронского района.

«Пообещал, что в ближайшее время передаст «выписку» из распоряжения Госкомимущества и даже поможет получить купчую на дом, когда я его построю…», - возмущался обманутый гражданин.

Понял Гумбатов, что его банально кинули, только когда обратился в ИВ за разрешением на строительство. В районной администрации ему объяснили, что данный участок может быть использован лишь под сельхозугодье и купить его нельзя – можно только взять в аренду.

И только тогда Гумбатов начал проверять документы, которые ему передал Меликов, и был поражен, узнав, что участок арендует у района сам Васаит и что оформлена аренда сроком на 99 лет. Причем в договоре об аренде четко указано, что эту землю можно использовать лишь для сельскохозяйственной деятельности.

Ф.Гумбатов так и не смог вернуть свои деньги и был вынужден обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Другого бакинца - Александра Литвинова Меликов обманул по такой же простенькой схеме. Только в этот раз добычей мошенника стали 100 тысяч манатов.

«Я попал в сети Васаита, решив расширить бизнес и купить земельный участок в поселке Бина», - говорит А.Литвинов.

В 2013 году Фазиль Мешадиев, впоследствии тоже жертва жертвой земельного афериста, познакомил его с Меликовым. А.Литвинов и Ф.Мешадиев отправились в поселок Бина, чтобы осмотреть участок, который им предложил Васаит.

Участок бизнесмену понравился, и он спросил у Васаита, во сколько тот ему обойдется. В.Меликов заявил, что площадь составляет 80 соток и каждая стоит 4 тысячи манатов. Как всегда, Меликов заверил бизнесмена, что вскоре передаст ему документы, удостоверяющие право на собственность. Литвинов решил приобрести 20 соток и передал В.Меликову 73,5 тысячи манатов, а в счет оставшихся 6,5 тысячи передал автомобиль BMW.

После получения денег, как и в случае с Ф.Гумбатовым, мошенник вручил новому «хозяину» доверенность на участок и пообещал в ближайшее время передать выписку из распоряжения Госкомитета по вопросам имущества о праве собственности. Однако вскоре выяснилось, что данный участок передан в долгосрочную аренду сыну Васаита Гумбатова и что приватизировать его невозможно.

Литвинов потребовал вернуть ему деньги, но вновь был обманут Меликовым. Аферист сказал, что рядом есть участок площадью в 10,8 сотки и он уступит его по минимальной цене.

«Васаит убедил, что за 20 тысяч он продаст мне участок, который прилегает к тому, что я купил у него ранее. Он клялся, что сделает одну «выписку» на оба земельных надела. И я дал ему еще 20 тысяч, но Васаит так ничего и не сделал. Я потребовал вернуть мои деньги, но он под различными предлогами стал тянуть время», - рассказал А.Литвинов.

Надеясь, что Васаит Меликов все же оформит право собственности на землю, за которую Литвинов уже заплатил, последний обнес участок забором, который обошелся ему еще в 7 тысяч манатов. Но вскоре сотрудники местной исполнительной власти снесли забор и заявили, что строить на этом участке нельзя.

Лишь после этого обманутый Александр Литвинов решил обратиться в правоохранительные органы.

Практически так же Меликов облапошил и Фазиля Мешадиева, который купил для своего сына участки в 17 и 60 соток в поселке Гала, отдав мошеннику 60 тысяч манатов.

Присвоил Меликов и деньги Рашада Шихалиева, которому «продал» 11 соток земли.

Как стало известно haqqin.az, Васаит Меликов, хвалившийся своими дружескими отношениями с высокопоставленными чиновниками, сумел обмануть и крупные строительные компании, присвоив себе при этом значительные суммы. В настоящее время эти компании также готовятся обратиться в правоохранительные органы.

Мы продолжаем поиск людей, попавших в сети земельного афериста. Все пострадавшие могут обратиться к нам по электронной почте или телефону, а также прийти в редакцию.