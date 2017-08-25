В поселке Сараи неизвестный преступник, проникнув в дом Мамеда Сарханова с целью разбоя, нанес ему удар тяжелым предметом по голове, в результате чего Сарханов погиб на месте, сообщили haqqin.az в Управлении полиции Абшеронского района.

Затем преступник потребовал деньги у супруги погибшего. Услышав отказ, злоумышленник нанес Зейнаб Сархановой телесные повреждения и сбежал с места преступления.

В настоящее время сотрудники районной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке и задержанию преступника.