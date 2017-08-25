Впервые за 30 лет: азербайджанец может стать 3-кратным чемпионом мира по борьбе

В Париже продолжается чемпионат мира по борьбе.

Сегодня начались соревнования вольников. Азербайджанский борец Гаджи Алиев (61 кг) вышел в финал. Вечером в схватке за золото он поборется с россиянином Гаджимурадом Рашидовым.

На пути к финалу Алиев легко победил киргиза Алибека Осмонова, японца Ринья Накамуру, словака Миколу Болотнюка и кубинца Йовлиса Бонне Родригеса.

Бронзовый призер Олимпиады в Рио Гаджи Алиев имеет возможность третий раз претендовать на титул чемпиона мира. Если он победит в финале, то станет первым азербайджанским вольником – трехкратным победителем первенств планеты.

Ранее в истории азербайджанской борьбы это удавалось только борцу греко-римского стиля Махияддину Аллахвердиеву, который становился чемпионом мира в 1985-м, 86-м и 87-м годах в составе сборной СССР.

Александр Гостиев (86 кг) поборется за бронзу. После побед над соперниками из Кыргызстана и Грузии он уступил в четвертьфинале спортсмену из Ирана, который затем пробился в финал, дав возможность Гостиеву побороться за медаль. В утешительном поединке Александр одолел молдаванина Петра Янулова и теперь поборется за 3-е место с Владиславом Валиевым из России.

Пока у Азербайджана лишь одна медаль на чемпионате мира в Париже. Бронзы удостоился борец греко-римского стиля Эльвин Мурсалиев (80 кг).