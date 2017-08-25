Один из пользователей твиттера выложил у себя на странице изображение билета на поединок боксера Флойда Мэйвезера против бойца ММА Конора Макгрегора. Его дизайн впечатлил многих, что вовсе не удивительно, сообщает Лайф.
AWESOME: The official Mayweather vs McGregor fight tickets are something else. 😱🔥#SPORFinVegas🇺🇸 @SandhuMMA pic.twitter.com/JMQL7ovWjU— SPORF (@Sporf) 25 августа 2017 г.
На кадрах видно, как, переливаясь, эффектно меняется изображение на билете. Некоторые в твиттере высказали предположение, что именно из-за "замороченного" дизайна билета проход на бой Флойда и Конора стоит больших денег.
Напомним, средняя цена билета на "бой века", как многие называют грядущее противостояние боксера и бойца смешанных единоборств, — $3600. Боксерский вечер пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
Ранее появилась информация, что в продаже осталось порядка 1500 билетов.