Один из пользователей твиттера выложил у себя на странице изображение билета на поединок боксера Флойда Мэйвезера против бойца ММА Конора Макгрегора. Его дизайн впечатлил многих, что вовсе не удивительно, сообщает Лайф.

На кадрах видно, как, переливаясь, эффектно меняется изображение на билете. Некоторые в твиттере высказали предположение, что именно из-за "замороченного" дизайна билета проход на бой Флойда и Конора стоит больших денег.

Напомним, средняя цена билета на "бой века", как многие называют грядущее противостояние боксера и бойца смешанных единоборств, — $3600. Боксерский вечер пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Ранее появилась информация, что в продаже осталось порядка 1500 билетов.