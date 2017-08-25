Подписаться на уведомления
 

Трампу не понравились слова сенатора-республиканца

 

Президент США Дональд Трамп в твиттере вступил в перебранку с сенатором-республиканцем от штата Теннесси Бобом Коркером после того, как тот назвал американского лидера некомпетентным, сообщает The Hill.

«Странное заявление Боба Коркера, учитывая то, что он постоянно спрашивает меня, переизбираться ли ему в 2018 году. В Теннесси недовольны!» — написал он.

Издание пишет, что Трамп неоднократно намекал, что готов отказать в своей поддержке ряду однопартийцев в случае их к нему нелояльности. 

Ранее Коркер сказал, что Трамп «не продемонстрировал стабильности и компетенции».

Он также выразил мнение, что президент подыгрывает своим сторонникам, а не всему электорату.

561 просмотров


Старости
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 30° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Мехмана Алиева доставили в Кюрдаханскую тюрьму
Bloomberg назвал фаворита Путина
Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету
Трампу не понравились слова сенатора-республиканца
Впервые за 30 лет: азербайджанец может стать 3-кратным чемпионом мира по борьбе
Необычный билет на бой Мэйвезера и Макгрегора Видео
Разбойное нападение на частный дом в Сараи Есть убитый
Кто крышует банду Васаита в Баку? приемная haqqin.az
Анкара ответила на высказывания главы МИД Германии
Массовые беспорядки в Индии Есть убитые
Бои в Мьянме: много погибших
Ильхам Алиев наградил депутата
Турецкого посла в Швеции вызвали на ковер
Центробанк: «С манатом без изменений»
Нефть продолжает дорожать обновлено
В Испании ужесточают наказание за терроризм
Минналогов о деле Мехмана Алиева
Россия развернула в Сирии системы борьбы с беспилотниками
Министр обороны Украины едет в Баку
Мехман Алиев арестован на три месяца
В Чечне застрелили депутата
Российский бизнесмен нашел угнанный автомобиль в Баку видео
Турецкие асы прибыли в Россию
Ровнаг Абдуллаев в руководстве мирового дзюдо фото
Чеченских мафиози арестовали в Австрии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться