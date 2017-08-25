Трампу не понравились слова сенатора-республиканца

Президент США Дональд Трамп в твиттере вступил в перебранку с сенатором-республиканцем от штата Теннесси Бобом Коркером после того, как тот назвал американского лидера некомпетентным, сообщает The Hill.

«Странное заявление Боба Коркера, учитывая то, что он постоянно спрашивает меня, переизбираться ли ему в 2018 году. В Теннесси недовольны!» — написал он.

Издание пишет, что Трамп неоднократно намекал, что готов отказать в своей поддержке ряду однопартийцев в случае их к нему нелояльности.

Ранее Коркер сказал, что Трамп «не продемонстрировал стабильности и компетенции».

Он также выразил мнение, что президент подыгрывает своим сторонникам, а не всему электорату.