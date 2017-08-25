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Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету

 

Более 10 лет работы позволило астрономам из Анкарского и Эгейского университетов впервые в истории страны обнаружить новую планету, которая находится за пределами нашей солнечной системы. Об этом сообщает новостной портал Haberler.

Трем ученым и докторанту удалось открыть похожую на известный нам Юпитер планету, которая находится на расстоянии 212 световых лет от Земли. Как отмечает глава исследовательской группы профессор Месут Йылмаз, к работе над проектом по обнаружению новых небесных тел, при сотрудничестве со специалистами из России и Японии, группа турецких ученых приступила еще в 2007 году.

"В последнее время нам удалось стать свидетелями некоторых изменений в космосе благодаря проекту российско-турецкого оптического телескопа и сотрудничеству с астрофизической обсерваторией Окаяма", - отмечает астроном.

Помимо Йылмаза над исследованиями работали профессор Селим Осман Селам, профессор Варол Кескин и докторант Ибрагим Озваджи. Научная деятельность велась в обсерватории в городе Анталья на юге Турции. Астрономы обнаружили экзопланету, которую прозвали "горящим Юпитером". Состав ее атмосферы схож с имеющимся у Юпитера и Сатурна. В газовых оболочках найденной экзопланеты имеется водород, углекислый газ, гелий и селен.

"Данное открытие будет очень важным для лучшего понимания образования планет вокруг звезд с высокой металличностью", - подчеркивает Йылмаз.

Что же касается названия планеты, то ученые пока еще не пришли тут к единодушному решению. Но с большой долей  вероятности космическому телу дадут имя "Тюрк" - в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (1881 - 1938)

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