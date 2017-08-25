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Bloomberg назвал фаворита Путина

 

Влияние и политический вес министра экономического развития Максима Орешкина увеличились, его поддерживает президент России Владимир Путин. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает Bloomberg.

Как передает агентство со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами главы государства, Орешкин «вырос в фаворита Путина».

Собеседники Bloomberg отмечают, что нынешний руководитель Минэкономразвития обладает большим влиянием, чем все его предшественники. В качестве обоснования этого утверждения агентство напоминает, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

Кроме того, Орешкин готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года, подчеркивает Bloomberg.

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