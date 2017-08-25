Глава ФРС США вновь не сошлась во взглядах с Трампом

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен вновь разошлась во мнении с президентом страны Дональдом Трампом, выступив в защиту сложившейся практики регулирования банков, которая не устраивает Трампа.

Йеллен, чей срок на посту руководителя американского Центробанка истекает в феврале, выступала сегодня на симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, сообщает ПРАЙМ.

Как указала глава ФРС, «сбалансированные результаты исследований предполагают, что ключевые реформы», которые провел регулятор, «существенно укрепили устойчивость (банковской системы — ред.) и не слишком снизили доступность кредита и экономический рост».

При этом, по ее словам, Федрезерв готов улучшать принятые правила на основании новых данных, но изменения должны быть «скромными».