Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

"Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки по ряду существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы", — заявила Сандерс.

Она повторила, что США не приемлют созыва Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — Национальной ассамблеи.