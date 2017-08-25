Рогозин написал песню о любви женщин к золоту

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин написал песню «Она не похожа на всех». Клип на песню он опубликовал в своем твиттере.

В песне говорится о любви женщин к золоту и о том, что большинство мужчин этим пользуется. Видеоряд показывает казино, московские клубы, дорогие автомобили.

«Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку. Девушек золото губит, рубят голубки топориком ветку. Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подруг», — поется в песне.

После этого под припев «она не похожа на всех» в клипе появляется девушка, управляющая самолетом, скачущая на лошади и бросающая гранату из окопа.

«Ее ты узнаешь по сердцебиению. Ее ты поймешь по случайному взгляду. И сердце затихнет, когда она рядом», — говорится в тексте песни.