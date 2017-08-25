«Карабах» запретил использовать свой бренд

Футбольный клуб «Карабах» выступил с заявлением на своем официальном сайте.

В клубе рады, что подарили радость всей стране, пробившись впервые в истории азербайджанского футбола в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако руководство «Карабаха» недовольно тем, что бренд клуба стал повсеместно использоваться в коммерческих целях.

«К сожалению, некоторые компании пользуются народной радостью в своих интересах, - говорится в заявлении. – Они используют бренд и логотип «Карабаха». Заявляем, что этим правом владеет только спонсор клуба «Азерсун Холдинг». В отношении тех, кто без разрешения будет использовать имя «Карабаха», будут начаты правовые процедуры».