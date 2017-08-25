Молдавского посла в Москве вызвали на ковер

МИД России вызвал к себе посла Молдавии в Москве Андрея Негуца, сообщается на сайте российского ведомства.

Отмечается, что такое решение принято из-за инициативы Кишинева о рассмотрении на 72-й сессии Генассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных ВС из страны.

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг... как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, о «провокационной инициативе» молдавскому дипломату сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.