Подписаться на уведомления
 

В крови человека нашли неизвестные организмы

 

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что большинство микробов, составляющих микрофлору человека, неизвестны науке. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Исследователи проанализировали фрагменты ДНК, которые содержались в 1351 образце крови, взятом у 188 пациентов. Биологи секвенировали, то есть прочитали нуклеотидные последовательности методом дробовика, при котором молекулярные цепочки разбиваются на отдельные клонируемые части. Структура целого фрагмента (контига) определяется компьютерной программой на основе множества отдельных прочтений (ридов).

Всего было секвенировано 7190 контигов, больше половины которых (3761) не имело сходства с хранящимися в базе данных последовательностями бактериальной ДНК. Ученые определили, что фрагменты принадлежат микроорганизмам из неизвестных таксонов — групп живых существ, объединяющих сходные виды или таксоны более нижних рангов.

843 просмотров


Старости
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
26 Авг 29° / 22°
27 Авг 31° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

США хотят проверить военные базы Ирана
В крови человека нашли неизвестные организмы
В Facebook завелся опасный вирус
Молдавского посла в Москве вызвали на ковер
«Карабах» запретил использовать свой бренд
Назначен новый глава МВД Нахчывана: Фазиль Алекперов
Рогозин написал песню о любви женщин к золоту
«Барселона» купила 20-летнего игрока за 105 миллионов евро
Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы
Глава ФРС США вновь не сошлась во взглядах с Трампом
Нападение на мечеть в Кабуле десятки жертв
Мехмана Алиева доставили в Кюрдаханскую тюрьму
Bloomberg назвал фаворита Путина
Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету
Трампу не понравились слова сенатора-республиканца
Впервые за 30 лет: азербайджанец может стать 3-кратным чемпионом мира по борьбе
Необычный билет на бой Мэйвезера и Макгрегора Видео
Разбойное нападение на частный дом в Сараи Есть убитый
Кто крышует банду Васаита в Баку? приемная haqqin.az
Анкара ответила на высказывания главы МИД Германии
Массовые беспорядки в Индии Есть убитые
Бои в Мьянме: много погибших
Ильхам Алиев наградил депутата
Турецкого посла в Швеции вызвали на ковер
Центробанк: «С манатом без изменений»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться