США хотят проверить военные базы Ирана

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что эксперты по ядерному оружию не имеют доступа к иранским военным базам в рамках ядерной сделки, передает Reuters.

«У меня есть уверенность в МАГАТЭ, но они ведут дело со страной, которая за свою историю лгала и проводила секретные ядерные программы», — подчеркнула дипломат.

Она призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) использовать все свои полномочия, чтобы Тегеран соблюдал все пункты ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

По ее словам, эти действия необходимы, чтобы обеспечить достоверность сделки и ее исполнение Ираном.