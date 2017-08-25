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Экс-премьер Таиланда бежала в Сингапур

 

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават бежала в Сингапур после того, как не явилась в суд на назначенное оглашение приговора по делу о коррупции. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на заявления ее сторонников.

Йинглак Чинават, которая стала первой женщиной, занимавшей пост премьера в 2011 году, обвиняется в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей, а также в попустительстве коррупции на посту председателя национального комитета по рисовой политике.

В пятницу, 25 августа, она должна была явиться в суд на оглашение приговора, однако не сделала этого. По словам ее адвоката, ей стало плохо из-за ушной инфекции, поэтому она пропустила заседание.

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