Подписаться на уведомления
 

Кадыров рассказал подробности спасения в Ираке детей

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности спасения дагестанских детей в Ираке, которые в пятницу прилетели в Грозный из Багдада.

В начале августа Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

В пятницу глава Чечни сообщил о возвращении пяти дагестанских детей из Ирака в Россию. Он уточнил, что среди них девятилетняя Марьям Шихабудинова, она получила ранения. Также, по его словам, в Россию вернулись сестры Хадиджа и Фатима Зайнуковы, им 5 лет и 3 года, мальчики Султан-Мурад Алиев и Али Магомедов — им по три.

"Очередная операция по спасению наших детей в Ираке завершилась успешно", — написал Кадыров в своем Instagram. Он подчеркнул, что малыши оказались в разное время в охваченном хаосом и насилием Мосуле "из-за преступного безрассудства родителей, которые пополнили ряды террористов и псов ада". "Этих детей могла бы постигнуть трагичная участь десятков тысяч сверстников, которые погибли в Сирии и Ираке. Мы не могли этого допустить!" — подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что спасение детей стало возможным благодаря выполнению поручений президента России Владимира Путина. Все мероприятия координировались руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно и проводись при поддержке МИД России. Содействие также оказывали председатель совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, уполномоченные по правам ребенка в РФ и Чечне Анна Кузнецова и Хамзат Хирахматов.

720 просмотров


Старости
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
27 Авг 31° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Мировые цены на нефть растут
В Брюсселе мужчина с мачете напал на военных
Белый дом допустил применение силы против Венесуэлы
Виновных в изоляции Катара нашли в Турции
Впервые за 30 лет: азербайджанец стал 3-кратным чемпионом мира по борьбе обновлено
Кадыров рассказал подробности спасения в Ираке детей
Экс-премьер Таиланда бежала в Сингапур
США хотят проверить военные базы Ирана
В крови человека нашли неизвестные организмы
В Facebook завелся опасный вирус
Молдавского посла в Москве вызвали на ковер
«Карабах» запретил использовать свой бренд
Назначен новый глава МВД Нахчывана: Фазиль Алекперов
Рогозин написал песню о любви женщин к золоту
«Барселона» купила 20-летнего игрока за 105 миллионов евро
Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы
Глава ФРС США вновь не сошлась во взглядах с Трампом
Нападение на мечеть в Кабуле десятки жертв
Мехмана Алиева доставили в Кюрдаханскую тюрьму
Bloomberg назвал фаворита Путина
Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету
Трампу не понравились слова сенатора-республиканца
Необычный билет на бой Мэйвезера и Макгрегора Видео
Разбойное нападение на частный дом в Сараи Есть убитый
Кто крышует банду Васаита в Баку? приемная haqqin.az
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться