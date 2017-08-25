Подписаться на уведомления
 

Белый дом допустил применение силы против Венесуэлы

 

Администрация США рассматривает различные варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле, где, как считают в Вашингтоне, установился режим диктатуры Николаса Мадуро, в том числе силовой, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — сказал Макмастер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность военного решения ситуации в Венесуэле.

В то же время советник Трампа отметил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен проводить военную операцию против Каракаса. "Любое решение будет (принято) вместе с нашими партнерами в регионе", — сказал он, добавив, что у США нет планов смены руководства Венесуэлы.

Макмастер также заявил, что Белый дом продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как может развиваться ситуация в Венесуэле.

471 просмотров


Старости
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
В Абхазии расстреляли азербайджанского криминального авторитета
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
27 Авг 31° / 21°
28 Авг 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Мировые цены на нефть растут
В Брюсселе мужчина с мачете напал на военных
Белый дом допустил применение силы против Венесуэлы
Виновных в изоляции Катара нашли в Турции
Впервые за 30 лет: азербайджанец стал 3-кратным чемпионом мира по борьбе обновлено
Кадыров рассказал подробности спасения в Ираке детей
Экс-премьер Таиланда бежала в Сингапур
США хотят проверить военные базы Ирана
В крови человека нашли неизвестные организмы
В Facebook завелся опасный вирус
Молдавского посла в Москве вызвали на ковер
«Карабах» запретил использовать свой бренд
Назначен новый глава МВД Нахчывана: Фазиль Алекперов
Рогозин написал песню о любви женщин к золоту
«Барселона» купила 20-летнего игрока за 105 миллионов евро
Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы
Глава ФРС США вновь не сошлась во взглядах с Трампом
Нападение на мечеть в Кабуле десятки жертв
Мехмана Алиева доставили в Кюрдаханскую тюрьму
Bloomberg назвал фаворита Путина
Турецкие ученые впервые в истории открыли новую планету
Трампу не понравились слова сенатора-республиканца
Необычный билет на бой Мэйвезера и Макгрегора Видео
Разбойное нападение на частный дом в Сараи Есть убитый
Кто крышует банду Васаита в Баку? приемная haqqin.az
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться