Белый дом допустил применение силы против Венесуэлы

Администрация США рассматривает различные варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле, где, как считают в Вашингтоне, установился режим диктатуры Николаса Мадуро, в том числе силовой, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Мы не рассматриваем только дипломатические, только военные или только экономические возможности. Мы пытаемся интегрировать их вместе и представить президенту (США)", — сказал Макмастер на брифинге, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность военного решения ситуации в Венесуэле.

В то же время советник Трампа отметил, что в ближайшее время Вашингтон не намерен проводить военную операцию против Каракаса. "Любое решение будет (принято) вместе с нашими партнерами в регионе", — сказал он, добавив, что у США нет планов смены руководства Венесуэлы.

Макмастер также заявил, что Белый дом продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как может развиваться ситуация в Венесуэле.