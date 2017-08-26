Мадуро решил написать Трампу письмо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается написать письмо президенту США Дональду Трампу, сообщает Associated Press.

Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По его словам, венесуэльский лидер намерен это сделать для того, чтобы отношения двух стран были дипломатическими, а не военными, передает РИА «Новости».

12 августа Трамп заявил, что Вашингтон не исключает «военного варианта» действий в отношении Венесуэлы. Он также отказался говорить с Мадуро по телефону, о чем ранее попросил венесуэльский лидер.