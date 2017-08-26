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В Брюсселе неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейский участок

 

Неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя, бросив бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле. Из полицейских никто не пострадал.

Инцидент произошел примерно в километре от бульвара Эмиль Жакман, где несколькими часами ранее 30-летний выходец из Сомали совершил нападение с мачете на военный патруль.

Солдаты открыли огонь на поражение, после того как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с мачете в руках. Один из военнослужащих получил легкое ранение лица, другой – руки. Им оказана медицинская помощь.

Нападавший на солдат получил тяжелые ранения. Он доставлен в госпиталь, его состояние критическое. Он не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, он не был известен службам безопасности, отмечает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на правоохранительные органы. При этом телерадиокомпания утверждает, что нападение на военных определенно является терактом.

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