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Кадыров поручил наказать виновных в убийстве депутата парламента Чечни

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил силовикам республики в сжатые сроки наказать виновных в убийстве депутата чеченского парламента Магомеда Асхабова. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Перед руководством правоохранительных органов мною поставлена задача в сжатые сроки установить преступников, задержать и наказать их в соответствии с действующими законами. В их способности выполнить данную задачу нисколько не сомневаюсь», — написал он.

Руководитель республики добавил, что подобных явлений в Чечне не было очень давно.

«Мы получаем подробности, которые дают основание быть уверенными в том, что преступление более чем наполовину раскрыто», — подчеркнул лидер Чечни.

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