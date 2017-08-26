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Мощнейший ураган обрушился на Техас видео

 

Мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви" обрушился на прибрежные районы Техаса в ночь на субботу, в районе объявлен режим стихийного бедствия. В центре урагана порывы ветра достигают 215 километров в час, передает РИА Новости.

Прихода "Харви", который сформировался и набирал силу в Мексиканском заливе, ждали в течение нескольких дней. Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев.

Губернатор Техаса Грег Эббот еще в среду ввел режим стихийного бедствия на территории 30 округов в своем штате и заблаговременно запросил помощь федеральных властей, а также начал эвакуацию жителей территорий, которых затронет ураган. В пятницу вечером президент Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.

Местные власти объявили принудительную эвакуацию в ряде городов и уездов, в некоторых районах эвакуация проходила в добровольном порядке.

Власти Техаса высказали опасения по поводу того, что люди несерьезно воспринимают угрозу надвигающегося урагана, что отражается в количестве эвакуирующихся.

Центр урагана достиг побережья Техаса около 23 часов по времени Восточного побережья США, но метеорологи и местные власти уверены, что самое страшное еще впереди.

"Хотя "Харви" пришел на побережье, угроза дождей только начинается", — сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC). Ожидается, что после того, как ураган ослабнет до шторма, его сменят проливные дожди.

По прогнозу центра, в прибрежных районах "ожидаются катастрофические и опасные для жизни затопления". Вода может подняться на высоту более 70 сантиметров и такие условия ожидаются в регионе до середины следующей недели.

Потенциально "Харви" может стать самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", практически разрушивший город Новый Орлеан в Луизиане.

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