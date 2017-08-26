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Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

 

Президент Дональд Трамп официально вернул запрет, отмененный его предшественником Бараком Обамой, на службу транcгендеров в вооруженных силах США. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома, пишет «Лента.ру».

«Я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности, в чьем ведении находится береговая охрана, вернуться к действовавшей до июня 2016 года политике касательно трангендеров на военной службе», — указано в документе. Трамп выражает опасения, что снятие в прошлом году запрета способно понизить эффективность армии, привести к увеличению расходов, также вероятно «нарушение слаженности отдельных боевых подразделений».

Кроме того, запрещается тратить ресурсы вышеуказанных министерств на операции по смене пола для военнослужащих.

26 июля президент в своем Twitter написал, что «вооруженным силам нельзя тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию».

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

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