Иран – ближайший сосед Азербайджана – продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Речь идет, прежде всего, о давлении Вашингтона на Тегеран в связи с иранской ядерной программой. На днях президент Ирана Хасан Роухани заявил, что главной задачей нового правительства во внешней политике будет не допустить расторжения соглашения по иранской ядерной программе.

«Самая важная работа нашего министра иностранных дел будет, во-первых, состоять в том, чтобы поддержать совместный всеобъемлющий план действий и не допустить того, чтобы США и другие наши враги достигли цели», - сказал Роухани. Ранее он же заявлял, что ИРИ может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции.

В беседе с haqqin.az главный редактор издания «Иран сегодня» Никита Смагин отметил, что заключенная сделка предусматривает определенный механизм контроля и слежения за ядерной программой Ирана. «Большинство экспертов считают, что Иран в таких условиях не может сделать что-то большое, или что-то спрятать. При этом надо отметить, что ИРИ все положения, прописанные в соглашении, выполняет. Это, кстати, признают и Соединенные Штаты. Так что если отвечать на вопрос: «Нарушал ли Иран «ядерную сделку»?, ответ будет очевиден: «Нет».

Эксперт указал на то, что Иран и США обмениваются взаимными обвинениями, мол, нарушается «дух» «ядерной сделки». «Может быть «дух» кто-то и нарушает, но этот «дух» не прописан в резолюциях ООН и в условиях соглашения по иранской ядерной программе. Так что с формальной точки зрения, подчеркну еще раз, Иран ничего не нарушал».

- Возможно ли, что эти обвинения напрямую не имеют отношения к иранской ядерной программе? Может быть это способ давления США из-за событий в Сирии?

- Да, напрямую это не имеет отношения к иранской ядерной программе. США давят на Иран действительно, в первую очередь, из-за Сирии. И еще дело в том, что позиция новой вашингтонской администрации Дональда Трампа, в отличие от Барака Обамы, считает, что нужно ставить на союзников. А это Израиль и Саудовская Аравия, для которых Иран – прямой враг.

Так что да, как вы правильно сказали, все дело в действиях Ирана в Сирии и вообще в регионе. К примеру усиление позиций ИРИ в Ираке пугает Соединенные Штаты. И с другой стороны, убежденность Трампа в том, что Иран – это стратегический враг.

- Возможно ли еще большее усиление санкций против Ирана со стороны США?

- Да, конечно. Санкции уже принимаются. США в одиночку не могут выйти из ядерной сделки с Ираном. Один из способов аннулировать соглашение – это заставить ИРИ выйти из него. А как этого добиться? Можно накладывать дополнительные санкции, которые сделают фактически бессмысленной заключенную сделку. Это один из возможных вариантов.

- А как эти санкции могут сказаться на нашем регионе? Взять, к примеру, Армению. Она находится, так скажем, в блокаде и выход «в мир» имеет только через Грузию и Иран.

- На странах региона и на Армении это может сказаться, ведь Иран будет активно искать другие выходы на мировые рынки не через Запад.

История с Арменией в этом смысле очень показательна. Ереван и Москва хотят, чтобы Армения стала своего рода мостом между Ираном и странами Евразийского экономического союза.

Но еще больше можно ожидать, что ИРИ активизирует сотрудничество с Азербайджаном и Турцией. И разумеется, с Китаем. Санкции провоцируют Иран на развитие отношений с не западными странами.

- А какой путь «выхода в мир» выгоднее Ирану с экономической и политической точки зрения – через Азербайджан или через Армению?

- В общем-то тут очевидно, что на сегодняшний день Азербайджан обладает явно большим потенциалом для развития отношений с Ираном, чем Армения. И мы это видим по результатам заключенных сделок. В случае с Арменией – есть какие-то планы, а с Азербайджаном уже идет работа над общим транспортным проектом – коридором «Север-Юг». И этот проект, кстати, уже близок к завершению.

Так выбор Тегерана однозначен – Азербайджан и богаче, и более перспективен с точки зрения экономического взаимодействия, удобнее как транспортный коридор.

- Недавно иранские источники сообщали, что Азербайджан выделил 500 миллионов долларов для завершения строительства всей необходимой железнодорожной инфраструктуры в Иране для проекта «Север-Юг». Неужели у Тегерана не нашлось нужных средств?

- Сейчас Иран, вовлекаясь в проекты на своей территории с участием иностранного капитала, настаивает на том, чтобы заинтересованная страна сама финансировала их. Так что это не только с Азербайджаном происходит. То же самое с Россией и другими государствами. РФ выделила около двух миллиардов долларов на электрификацию иранских железных дорог (этим занимается РЖД (Российские железные дороги).

Иран аргументирует это тем, что действительно у него недостаточно валюты, что ИРИ долго находилась под санкциями, и потому Тегеран не может самостоятельно финансировать эти проекты.

- А как же надежды армянской стороны на финансовую помощь для строительства газопроводов, железнодорожных путей из Армении в ИРИ?

- Все проекты надо рассматривать по текущей конъюнктуре. Сейчас очень маловероятно, что Иран сам профинансирует что-то значительное.