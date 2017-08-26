Сегодня день Мехрибан Алиевой

Сегодня, 26 августа, день рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Редакция haqqin.az искренне поздравляет первую леди и желает ей здравия и крепких сил во имя служения суверенному Азербайджану.
Сегодня, 26 августа, день рождения первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Редакция haqqin.az искренне поздравляет первую леди и желает ей здравия и крепких сил во имя служения суверенному Азербайджану.
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