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Северная Корея запустила баллистические ракеты

 

КНДР произвела запуск трех баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Это первые пуски северокорейских ракет после обмена угрозами с США.

Как сообщили в ведомстве, три ракеты были запущены из провинции Канвондо в Японское море. Южнокорейские военные также заявили, что ракеты пролетели около 250 километров.

Согласно информации, одна из ракет взорвалась сразу после запуска, остальные вышли из строя в полете. Ракеты на представляли угрозы для Гуама или Северной Америки.

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