Построенный для рабочих нефтепромыслов в начале прошлого века бакинский пригородный поселок Балаханы сегодня переживает не лучшие дни. Из-за самовольной хаотичной застройки и растущего населения жителей одолевают бытовые проблемы. Беда в том, что давно изжившие свой срок дорожные и коммунальные коммуникации не справляются с возрастающей нагрузкой, а Исполнительная власть Сабунчинского района, куда территориально входит поселок, похоже, о нем начисто забыла.

Перечисляя то, что отравляет им жизнь, балаханинцы и не знают, с чего начать - всё важно для нормального существования и буквально всё окончательно вышло из строя.

Но начнем все же с дорог. Они в Балаханы настолько разбиты, покрыты ямами и колдобинами, что рейсовые пригородные автобусы их попросту объезжают. «К вам заедешь – ставь машину на ремонт», - уверяют водители. Мало того что местным жителям приходится передвигаться по разросшемуся поселку только пешком, так еще чтобы отправиться куда-либо – в Баку, например (многие там работают, не говоря уже о студентах), приходится выходить, как говорится, за околицу, к магистральной дороге и там ловить какой-нибудь транспорт.

Давно отказала и канализационная система. Трубы старые, насквозь проржавевшие, то там, то тут пропускающие зловонную жидкость, так еще новостройки, точнее, самостройки множатся. В результате новые порции отходов в них уже влить невозможно.

«Наши черные дни начались, когда в поселке появились новые дворы. Там вообще нет канализации, новые жители все свои помои выплескивают на улицу», - говорит один из аксакалов села.

«Канализационные стоки забиты. Пришлось выкопать во дворе выгребную яму. Такой вот допотопный туалет. Но чтобы его очищать, каждый месяц вызываю специальную машину и плачу за это 20 манатов. Моя зарплата всего 400 манатов, и платить столько для меня слишком накладно. Не знаешь - детей кормить или уборную опорожнять….», - жалуется Алим Махмудов.

Еще одна местная напасть – мусор. Он повсюду – вдоль улиц, в углах дворов, на перекрестках. Коммунальные службы его месяцами не вывозят. При этом балаханинцы говорят, что сейчас еще ничего – было хуже, вообще в отходах тонули. Но вот начал работать новый Бакинский завод по переработке бытовых отходов, и хотя бы огромную свалку за поселком вывезли.

Самая сложная ситуация у жителей домов в непосредственной близости от старых нефтепромыслов. Почти все они уже бездействуют, но сточные воды, мазут и мусор, выброшенный в камыши, не дают нормально дышать.

«У всех нас схожие проблемы, если не сказать – общие. Дороги, канализация, автобус и т.д. Когда мы собираемся вместе, то говорим лишь об этом, других тем для обсуждения у нас нет», - говорит Офелия ханум, давно живущая здесь.

Двухкомнатный дом женщины построен на участке бывшего промысла. Строение окружает забор из ржавых листов железа, и подъехать к нему очень трудно.

«Сейчас лето, поэтому вы и смогли сюда добраться. Чтобы понять, как мы существуем, приезжайте осенью. Любой дождь подтопляет все вокруг. Нас даже резиновые сапоги не спасают - дороги превращаются в сплошное болото», - рассказывает Офелия ханум.

Жители поселка не раз обращались по поводу ремонта дорог в исполнительную власть района, но им заявили, что до тех пор, пока не будут проложены канализационные трубы, приводить в порядок дороги не имеет смысла. Так что рейсовых автобусов балаханинцам еще долго ждать придется.

«Мы готовы сами следить за состоянием дорог, лишь бы их нам провели», - говорит местный житель по имени Эльбрус.

Как ни странно, его перебивает сосед по дому: «Ну, не всё же так плохо. Кое-где дорогу отремонтировали, парк вот разбили. Глядишь, и остальное подправят. Вы забыли, как из-за свалки мы здесь задыхались? А сейчас все нормально», - пристыдил соседей пожилой мужчина.

«Мы не просим многого, лишь хотим, чтобы решили наши бытовые проблемы. У нас здесь больше ста лет нефть добывали, наша земля долгое время приносила государству миллионные доходы. Наши деды и отцы на промыслах работали. Так неужели нельзя выделить хоть немного денег на благоустройство поселка?», - умоляют балаханинцы.