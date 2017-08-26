Вот и США занялись взвешиванием плюсов и минусов – для себя, естественно – возможного обретения Иракским Курдистаном самостоятельности. Как всегда, в столице великой державы приступили к делу основательно.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис неожиданно для всех возник в главном городе Курдистана Эрбиле и пообщался с курдским лидером Масудом Барзани. Барзани потом сказал, что темами их бесед, на которые прессу не пустили, стали борьба с терроризмом, в частности с ИГИЛ, сотрудничество курдов с американской коалицией и, конечно, предстоящий референдум.

А до встречи с Барзани Мэттис побывал в Багдаде, где провел переговоры с президентом Ирака Хайдером Аль-Абади и министром обороны страны Ирфаном Аль-Хаяли.

Профессор университета Салахаддин в Эрбиле Бахтияр Карим в связи с такой американской активностью не преминул сразу же заявить, что американские «мозговые центры» Rand Corporation, Карнеги и другие на протяжении многих лет изучают вопрос создания государства Курдистан.

«Я знаком с их аналитическими материалами. С одной стороны, они не против создания государства Курдистан, с другой же, они беспокоятся, что нацменьшинства станут опасаться жить в новом государстве, если оно будет определено как курдское. Американцы очень настороженно относятся к созданию государства, где бы нарушались фундаментальные права меньшинств, они за создание такого государства, которое могло бы стать примером для других стран региона.

Однако процесс запущен и курдское государство будет создано. Не исключено, правда, что Мэттис попросит повременить с референдумом, но Барзани вряд ли согласится, потому что это для него потеря лица в глазах курдским народа. Так что не смотря ни на какие уговоры, независимому Курдистану быть», - уверен курдский политолог.

В то же время в Ирак отправился и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который тоже пообщался с иракским руководством и наверняка предупредил его о неодобрении Анкарой курдского референдума.

Так что ситуация как непосредственно с курдским плебисцитом, так и с независимым Курдистаном, которым много лет грезят его лидеры, по-прежнему полна неопределенности и аналитики всего мира разделились по этому поводу на два почти непримиримых лагеря.

Популярный казахстанский блогер и политолог Ислам Кураев в беседе с haqqin.az утверждает, что создание Курдистана - вопрос решенный, нужно только время и серьезное юридическое обоснование.

«Сегодня всё крутится вокруг курдского референдума, хотя все и так понимают, что результат будет очевидным: курды скажут "да" своей независимости! Правда, вызывает опасения реакция Ирака и других соседних государств. Поездка вице-президента Ирака Нури аль-Малики в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и просил военного присутствия РФ в Ираке для обеспечения безопасности и целостности страны, тоже не предвещает курдам ничего хорошего.

Конечно, этот момент уже учли до озвучивания в массах, понятно, что при поддержке третьих сторон шииты контролируют большую часть Ирака. И главным противником референдума о независимости Курдистана также выступают шииты, то есть Иран», - сказал Кураев.

Касаясь же позиции Турции, он, как ни странно, выразил мнение, что позиция турецкой стороны и конкретно Эрдогана более лояльна к Эрбилю, потому что Барзани является союзником Анкары. На информационном поле даже был некий инфовыброс, свидетельствующий, что правительство Турции якобы планируют создать прокурдскую (пробарзанийскую) партию, которая будет придерживаться того же политического курса, что и Эрбиль.

Таким образом В Турции хотят ослабить влияние ПКК на юго-востоке. Безусловно, это пока слова и не более, рассчитанные на отвлечение общественности от основных политических вопросов. Следует рассматривать курдский вопрос в другой плоскости - как непосредственную угрозу Ирану. Однако Тегеран напрягают не только сунниты, но и Израиль, и США, считает политолог.

«Все просто выжидают определенного момента. Скорей всего, недавнее сообщение о болезни верховного аятоллы Хаменеи явилось инфоповодом, чтобы заставить иранцев задуматься о внутренней политической нестабильности.

А турне главы Пентагона США Мэттиса по Ираку направлено как раз на то, чтобы все действующие лица курдской истории успокоились и спустили пар, потому что именно американская сторона выступит в данном вопросе медиатором», - считает Кураев.