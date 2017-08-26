Дело Ури Йалло, о котором мы уже писали в январе, приобретает особый оборот. Напомним, что в 2005 году Ури Йалло заживо сгорел в полицейском участке в немецком городе Дессау. Официальной позицией властей до сих пор было то, что он сам поджег себя с целью совершить самоубийство. Однако оценки экспертов по следственному эксперименту, проведенному в 2016 году в Диппольдисвальде, наконец, привели к новым подвижкам в этом деле.

Более 12 лет назад, 7 января 2005 года, Ури Йалло, 37-летний беженец из Сьерра-Леоне, сгорел заживо, находясь под арестом в полицейском участке в германском городе Дессау. Обстоятельства его смерти, когда он находился под арестом со стороны государственных органов, до сих пор не выяснены до конца, несмотря на оценки многочисленных экспертов и несколько судебных процессов. В частности, группа активистов «Инициатива памяти Ури Йалло» считает, что задержанного поджег офицер полиции.

В настоящее время проводится переоценка дела и нас может ждать впечатляющий поворот. Процесс по этому делу, проведенный в 2016 году по инициативе прокуратуры Дессау-Росслау, выявил новые результаты. Согласно информации из судебных источников, по следственному эксперименту имеется шесть оценок. Эти оценки дают основания сомневаться в том, что Ури Йалло вообще умер в результате пожара в камере. Если это подтвердится, то матрас, к которому задержанный был прикован, должен быть подожжен неким третьим лицом. До сих пор судебные органы считали, что Йалло сам поджег матрас зажигалкой.

Это утверждение всегда ставилось под сомнение активистами группы «Инициатива памяти Ури Йалло». Они утверждают, что было совершено убийство. В качестве аргументов они среди прочего приводят тот факт, что зажигалка, при помощи которой матрас был подожжен, не была сразу найдена в камере, а всплыла намного позже. Уже четыре года назад независимый эксперт, нанятый группой активистов, пришел к выводу, что Йалло никак не мог сам поджечь себя.

Это мнение в конце концов привело к тому, что прокуратура Дессау-Росслау, несмотря на окончательный вердикт, инициировала уголовное дело о смерти, которое ныне расследуется прокурором города Галле (земля Саксония-Анхальт). Генеральная прокуратура земли Саксония-Анхальт, находящаяся в городе Наумбург, сообщает, что в результате новой процедуры смерть Ури Йалло будет полностью объяснена. Если будут найдены доказательства убийства, то возможные преступники будут привлечены к уголовной ответственности.

Должно ли замалчиваться плохое обращение?

До сих пор только глава полицейского наряда, находившегося на дежурстве в ночь смерти Ури Йалло, был приговорен Магдебургским Земельным Судом (г. Магдебург – столица земли Саксония-Анхальт) к штрафу в 10 800 евро за убийство по небрежности. Его обвинили в том, что он не следовал правилам по регулярному осмотру камер предварительного заключения. До этого он и его коллеги были освобождены региональным судом первой инстанции Дессау-Росслау. Этот приговор был отменен Федеральным Судом ФРГ, и дело вернулось в судебные инстанции земли Саксония-Анхальт.

В последовавшем процессе в Магдебургском Земельном Суде были озвучены подозрения о том, что Йалло мог стать жертвой убийства. В ходе процесса обсуждалось то, было ли противоправное деяние совершено в камере заключения, или поджог стал следствием предшествующих ему противоправных действий. Суд также указал на возможность того, что у Йалло к моменту смерти уже был сломан нос. В то же время были озвучены и следующие подозрительные обстоятельства, как отсутствие видеозаписи при осмотре места происшествия, возможная не задокументированная проверка камеры полицейскими до смерти Йалло, а также высказывания расистской направленности, произнесенные, по крайней мере, одним из сотрудников полиции.

Следственный эксперимент прошлого года был оценен также судмедэкспертами и химиками. Ученые наконец пришли к предположению о том, что неправильно считать, что Йалло умер от термического удара. Теперь прокуратура решительно настроена на выяснение всех истинных обстоятельств дела и, в случае необходимости, привлечение виновных к ответственности.

Более 12 лет после трагической гибели Ури Йалло, его дело вновь открыто. Этот факт не только выставляет в негативном свете предыдущие расследования этого дела, но и затрагивает политиков земли Саксония-Анхальт, и не только их. Если все-таки выяснится, что офицеры полиции были замешаны в этом деле или пытались отвести от себя подозрения, инсценировав попытку самоубийства, то это обернется беспрецедентным скандалом.

Смерть беженца из Сьерра-Леоне не является единственным загадочным делом в полицейском округе Дессау. Еще в 1997 году возле полицейского участка прохожие обнаружили труп человека, которого незадолго до этого задержали за вождение в нетрезвом состоянии и поместили в камеру. Пятью годами позже бездомный мужчина умер от перелома основания черепа в той же камере, в которой позже сгорел Ури Йалло…