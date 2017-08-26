Завтра в Баку будет облачно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня в основном без осадков, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-25°, днем 28-33°, в Баку ночью 23-25°, днем 30-32° тепла, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувеляна – 25-26°, Туркяна, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди, днем в основном будет без осадков. Западный ветер кое-где временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 30-35°, в горах ночью 11-16°, днем 21-26° тепла.