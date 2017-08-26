В последнее время в российских СМИ множатся публикации о резком повороте официального Еревана в сторону Запада.

Российская пресса в материалах на эту тему прежде всего делает акцент на неблагодарности Армении, которая почти тридцать лет пользовалась многомиллионными российскими вливаниями в свою экономику и военной поддержкой РФ, а теперь вдруг предпринимает сближение с Западом. При этом особое внимание уделяется участию страны в военных программах и учениях НАТО, тогда как тема ее взаимоотношений ЕС остается как бы в стороне.

Не исключено, однако, что Москва дожидается предполагающегося в ноябре подписания нового соглашения между ЕС и Арменией и уж тогда начнет высказываться. Пока же в российских СМИ обсуждение предстоящего события предельно минимизировано, а армянская пресса по этому поводу вообще отмалчивается.

Интересно, что и Брюссель воспринимает такой расклад с пониманием. Похоже, перед всеми сторонами стоит задача всячески нивелировать политическое значение соглашения ЕС–РА.

Никаких сомнений, что Москва в мельчайших подробностях в курсе всех предварительных договоренностей между Брюсселем и Арменией и не видит риска отторжения Армении от ЕврАзЭС и ее сколь-нибудь значительного евроинтегрирования.

В то же время, как и в 2013 году, текст соглашения не стал достоянием общественности, даже по основным пунктам - армянское правительство не спешит представить ни общественный, ни политический дискурс необходимости более широких внешнеполитических спектров взаимоотношений ЕС–РА.

Наверняка это и составляет негласный консенсус, который устраивает и Москву, и Брюссель, и Ереван, а возможно, и другие заинтересованные страны. Это и отличает нынешний процесс евроинтегрирования Армении от того же процесс в 2013 году, когда вопрос обсуждался везде - как в Ереване, так и в других столицах мира.

Сегодняшнее молчание на руку всем. Для Москвы в новом соглашении Ереван-Брюссель нет опасных пунктов, которые могут сподвигнуть Армению на общественные и политические обсуждения альтернативной внешнеполитической линии развития страны. Разговоры о выходе Армении из ОДКБ носят частный характер и в стране нет никаких предпосылок для целенаправленных и осознанных шагов в этом направлении. Брюссель же сильно разочарован в Армении: это и тотальная коррупция, и тотальное равнодушие политической структуры. Потому и заключение нового соглашения рассматривается им весьма снисходительно, так как при таком беспределе внутриполитической жизни Армении, ЕС вовсе не претендует на более углубленные взаимоотношения.

Последние парламентские выборы в Армении показали, что европейцы в своих пессимистичных прогнозах не ошиблись. В стране нет ни госструктур, ни политических сил, которые бы взяли ответственность за взаимоотношения РА – ЕС. Общественность же не имеет никакой возможности интегрироваться в этот процесс, более того – ее отторгли от него самым жестким образом.

А все потому, что в Армении нет и пока не может быть реальной внешнеполитической альтернативы.

Соглашение с ЕС, которое по многим пунктам уступает обычному договору об ассоциативном членстве, не более чем комплиментарная легитимизация внешнеполитической деятельности Сержа Саргсяна – и Москвой, и Брюселем. Так что политическое значение ноябрьского события уже сведены к полной формальности, и это тоже послужит укреплению позиций захватчиков страны - Сержика Саргсяна и его банды.