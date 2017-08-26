Хотя министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и заверил, что как минимум два года тестовая система вступительных экзаменов в вузы останется без изменений, факт остается фактом: чиновники образовательных госструктур задумали и даже уже разработали преобразования в той сфере. Не вдруг же глава Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде заявила, что подготовлена новая модель вступительных экзаменов, которая будет представлена общественности в следующем месяце.

Руководитель ГЭЦ вполне конкретно сообщила, что абитуриенты следующего года «будут последними, кто будет сдавать экзамены в тестовой форме. Обучающиеся на основе куррикулума через два года будут в XI классе, и форма оценивания их знаний должна быть иной».

Как отметила М.Аббасзаде, Минобразования и ГЭЦ, уже подобрали новую модель и «в настоящее время специалисты продолжают работу в данном направлении».

М.Джаббаров, как и положена главе Минобразования, разумеется в курсе, какие новшества ждут в будущем абитуриентов, и уже раскритиковал их, обнаружив их «существенные недостатки». По его мнению, новая система «рассчитана на память, но не позволяет развивать речь, логическое мышление молодого человека. Речь идет о грамотном изложении мысли, письменных навыках. В мире существуют и другие системы оценивания знаний абитуриентов».

А ректор БГУ академик Абель Магеррамов вовсе предложил отметить приемные экзамены в вузы и ввести Единый госэкзамен (ЕГЭ) для выпускников общеобразовательных заведений, как это практикуется на Западе, чтобы дать «свободу выбора высшей школы самим ребятам». «Это избавит абитуриентов от лишнего стресса. К тому же и сами вузы могли бы принимать студентов по всему усмотрению, в любом количестве по тем или иным специальностям», - полагает руководитель крупнейшего в стране вуза.

Тем не менее в министерстве образования считают, что прежняя система, принятая много лет назад, должна быть усовершенствована. То есть всё по-старому, но с некоторыми изменениями.

Против отмены тестов и бывший председатель Госкомиссии по приему студентов Вургун Эюб. Комментируя haqqin.az последнее заявление главы ГЭЦ Малейки Аббасзаде, он сказал об отмене тестовой модели в Азербайджане сделал акцент на том, что применение тестовой модели свело практически на нет коррупцию при приеме студентов в вузы.

Если речь идет об усовершенствовании этой модели, то это нужно приветствовать, но если говорят о полной отмены тестов, то это печально, считает ветеран образовательной сферы.

«Ректоры высших школ, до введения тестов полностью контролировавшие процесс и имевшие от этого немалые доходы, фактически остались не у дел. Вот они-то до сих пор продолжают сопротивляться тестовой модели. Если нам удалось совершить революцию в этом деле, то сейчас побеждает контрреволюция. Тестовая система обеспечила объективность оценивания знаний абитуриентов и прозрачность процедуры поступления. Все открыто, честно и демократично.

Есть ли гарантия, что после отмены этой модели не начнутся вновь поборы, как в советские времена? И без того изжить коррупцию в высшей школе никак не удается. Зачеты, экзамены, дипломная работа – на все установлена цена… Мы будем вновь выпускать малограмотных специалистов. Лоббирование ректорами идеи отмены тестовой модели преследует понятную цель – опять полностью взять в свои руки вступительный процесс…» - убежден В. Эюб .

По-другому настроен бывший депутат Милли меджлиса Шахлар Аскеров, считающий, что тестовая модель себя не оправдала себя и качество обучения детей в школах не улучшилось.

«Широко распространилось репетиторство, чему способствовало именно тестовая модель. К тому же нередки факты внетестового приема студентов в вузы», - отметил он.

Безусловно, каждая система и модель требуют усовершенствования, но давайте признаем, что благодаря тестовой модели десятки, сотни тысяч молодых людей в нашей стране только за счет собственных знаний получили доступ к высшему образованию. В любом случае, отмена тестовой системы прежде всего должна стать темой общественного обсуждения.