Бывший посол США в Армении Джон Хефферн, до сего дня и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, уходит в вынужденную отставку. Об этом передает авторитетное американское издание «Foreign Policy», ссылаясь на информированные дипломатические источники.

Хефферн, который возглавлял американскую дипмиссию в Ереване с 2011 по 2014 год, должен был передать занимаемый им пост политическому назначенцу Уэссу Митчеллу после утверждения кандидатуры последнего Сенатом. При этом Хефферн должен был вернуться на свою постоянную должность заместителя помощника госсекретаря по европейским делам и стать главным советником Митчелла. Кадровые дипломаты на таких должностях обычно играют важную роль, помогая политическим назначенцам исполнять свои обязанности. Однако по сообщениям информированных источников Хефферна выдавливают с его должности.

«Отставка Хефферна стала еще одним показателем того, как нынешняя администрация зачищает талантливых чиновников», – заявил чиновник госдепа на условиях анонимности.

Согласно имеющейся информации, Хефферн останется сотрудником Госдепа, но неясно на каком именно посту.

Уэсс Митчелл, который должен занять должность, ранее принадлежавшую Виктории Нуланд, является специалистом по европейской политике, но не имеет опыта работы в правительстве. Отставка Хефферна оставляет Митчелла без помощи опытного дипломата, хорошо знающего все перипетии европейской дипломатии.

Отставка Хефферна произошла на фоне падения боевого духа в Государственном департаменте США, связанного с желанием Белого дома принизить значение дипломатии. При этом многие должности в американском внешнеполитическом ведомстве остаются вакантными.

Отставка Хефферна еще больше увеличивает неукомлектованность штата важнейшего регионального отдела госдепа во время растущего напряжения в отношениях с Россией и торговых споров с Евросоюзом.

Точная причина отставки Хефферна неясна, но некоторые бывшие сотрудники госдепа считают, что это часть тенденции по замене кадровых дипломатов на высоких должностях на политических назначенцев.

Госдеп пока еще никак не прореагировал на сообщения об отставке Хефферна.

«Foreign Policy» отмечает, что с 2011 по 2014 год Хефферн занимал пост посла США в Армении, который является политически мотивированной миссией, связанной с политической активностью американских армян в Вашингтоне. При этом, как отметил один неназванный сотрудник Сената США, «Хефферн хорошо справился с этой работой и в результате получил позитивное реноме на Капитолийском холме».