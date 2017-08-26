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Хакеры опубликовали сценарий будущей серии "Игры престолов"

 

Хакеры, ранее взломавшие внутреннюю сеть телеканала HBO, выложили в интернет подробности заключительного эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов", сообщает издание Wrap.

По данным издания, полное содержание всех серий сезона, включая заключительный эпизод "Дракон и волк", было выложено в сеть под названием "Шестая волна утечек HBO". Хакеры также прислали содержание всех эпизодов, включая заключительный, изданию Independent. Документ с полным содержанием серий содержит около 20 страниц, он датирован 26 апреля 2016 года и предназначался для внутреннего использования. Также злоумышленники выложили в сеть контракты людей, задействованных в съемках.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой, в том числе, был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода "Игры престолов".

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