Друзья Путина стали компаньонами азербайджанских олигархов

Друзья президента России Владимира Путина братья Аркадий и Борис Ротенберг, могут оказаться владельцами участка №15 в деловом центре «Москва-Сити», где миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев строят Grand Tower – один из самых больших небоскребов в российской столице, пишет газета «Коммерсант».

Издание пишет, что SMP-bank, принадлежащий братьям Ротенбергам, будет привлечен в качестве финансового партнера проекта. Генеральным подрядчиком проекта останется ООО «Киевская площадь», принадлежащее Году Нисанову, Зараху Илиеву и Ильхаму Рагимову.

Права аренды и застройки 15-го участка в «Москва-Сити» в конце 2011 года у мэрии города за 7,22 млрд руб. купило ООО «Гранд-титул» Года Нисанова и Зараха Илиева. На участке в «Москва-Сити» одобрено строительство многофункционального комплекса (МФК) Grand Tower общей площадью 315 тыс. кв. м, из них 112 тыс. кв. м займут офисы, 53,4 тыс. кв. м — апартаменты, а также парковка и объекты инфраструктуры. Стройка должна быть закончена в 2018 году.

По оценкам директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева, объем вложений в строительство в Grand Tower может составить примерно полмиллиарда долларов.

Стоимость услуг генподрядчика в классической девелоперской схеме варьируется в пределах 15–20%, говорит гендиректор «Гилберт инвест» Андрей Феськов. Следуя таким расчетам, выручку структуры «Киевской площади» от участия в проекте на 15-м участке можно оценить в сумму от 3,75 млрд до 5,4 млрд руб. без учета оплаты услуг генподрядчика помещениями в готовом проекте.