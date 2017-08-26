Не успел официальный представитель министерства обороны США 17 августа Эрик Пахон заявить о продолжении бомбардировок позиций Аль-Каиды в Идлибе, как турецкие власти немедленно обратились к Ирану и России за консультациями по этому вопросу.

Как сообщает турецкая пресса, помимо громких заявлений в прямом эфире, американские военные провели закрытую встречу со своими турецкими коллегами, на которой заявили о своем желании силовым путем ликвидировать Аль-Каиду в провинции Идлиб.

В Анкаре это однозначно восприняли как подготовку к наземной операции в провинции при участии главного союзника США в Сирии - сирийских курдов.

По мнению турецких журналистов и военных заявление Пентагона означает ни что иное, как готовность расширить свою антитеррористическую операцию и на провинцию Идлиб под предлогом борьбы с Аль-Каидой. Для Анкары это абсолютно неприемлемо. В Идлибе значительное число группировок имеет “турецкие корни”, и в Турции справедливо опасаются за их влияние в провинции, если ее захватят США. Кроме того, в Турции прекрасно понимают, какими силами будут действовать американцы в Сирии. Что бы не говорили о высокой роли арабского ополчения и примкнувшим к ним отрядам Свободной сирийской армии, всем известно, что основу Сил демократической Сирии составляют этнически курдские отряды Народной самообороны (YPG).

В Анкаре 18 августа прошли совещания на уровне начальников генеральных штабов Турции и Ирана, в ходе которых обсуждалась возможность совместной операции вооруженных сил этих стран при поддержке России в провинции Идлиб. Как сообщают турецкие журналисты, Турция считает необходимым завершение операции по превращению провинции Идлиб в зону деэскалации, создание контрольно-пропускных пунктов и поддержку сообщения между мятежными областями и остальной Сирией.

Почему вдруг в Вашингтоне обеспокоились ситуацией в провинции Идлиб и предупредили турок о подготовке операции по ее освобождению от Аль-Каиды? Сумеют ли турецкие, иранские и российские военные опередить конкурентов? Какое место займет провинция Идлиб в операциях в Сирии осенью 2017 года?

Падение провинции Идлиб в марте 2015 г. во многом определило будущее сирийской гражданской войны. После ее сдачи правительство Сирии начало всерьез задумываться о привлечении российских ВКС к разрешению кризиса. Следует отметить, далеко не все в Дамаске были согласны с таким развитием событий - условия внутреннего конфликта позволяли политической элите зарабатывать миллионы на контрабанде и выполнении срочных государственных оборонных заказов.

Провинция Идлиб наряду с Алеппо стала одним из центров так называемой “умеренной оппозиции”, получавшей помощь из США, Турции, Катара и Саудовской Аравии. Многочисленные группировки объединялись против сирийской армии, корректировали друг с другом свои действия, объединялись в коалиции и делились оружием. Однако как только наступало перемирие - они начинали бороться за власть.

Самыми влиятельными и многочисленными группировками в Идлибе являются Ахрар аш-Шам и Хайат Тахрир аш-Шам (бывшая Джабхат ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды). Идеологически расхождения между ними не так уж велики. Оба движения являются исламистскими, салафитскими и джихадистскими, после победы рассчитывают в Сирии создать государство на шариатской правовой базе.

Долгое время они действовали совместно, а личный состав, включая религиозных авторитетов, кочевал из одной организации в другую. Проблемы появились только в последние месяцы, когда Ахрар аш-Шам под давлением Анкары был привлечен к мирному процессу в Астане и заключил с официальным Дамаском соглашение о прекращении огня.

С террористами из Аль-Каиды, несмотря на неоднократные попытки ребрендинга, никто из внешних сил иметь дело не соглашался. Однако логика сирийской войны такова, что вооруженная оппозиция постоянно радикализируется. Несмотря на финансовые, дипломатические и политические усилия ее официальных спонсоров, наиболее многочисленными и боеспособными ее организациями по-прежнему остаются радикалы, способные к массовому самопожертвованию и привлечению на службу иностранных джихадистов.

Так произошло и в Идлибе. После того, как провинция была объявлена зоной прекращения огня в разгоревшемся межфракционном конфликте безоговорочным победителем вышла Аль-Каида - Хайат Тахрир аш-Шам. Протурецкие отряды Ахрар аш-Шам вынуждены были уйти из центра города и уступить несколько важных стратегических пунктов.

Это и дало повод американцам заявить о необходимости проведения антитеррористической операции в провинции. Однако достаточно ли возможностей у США и их союзников курдов для наступления на Идлиб?

Занятая боевиками Аль-Каиды провинция Идлиб граничит с территориями, находящимися под контролем сирийских курдов только на севере, западнее Алеппо. Там располагается кантон Африн - один из самых депрессивных и слаборазвитых курдских районов Сирии. Влияние США в нем минимально, напротив, население кантона полностью зависит от поставок товаров из Сирии со стороны Алеппо. Его население составляет не более 200 тыс. человек, из которых едва ли не треть - беженцы.

Если США всерьез пожелают начать сухопутную операцию против Аль-Каиды в провинции Идлиб, им необходимо будет договориться об этом с курдами Африна, построить с нуля крупную военную базу с большим аэродромом, переместить туда воздушным путем значительное количество личного состава курдских отрядов с востока (что возможно только после завершения операции под Раккой). Никакого сухопутного сообщения с провинцией Идлиб у США нет, поэтому все угрозы следует воспринимать исключительно как специально вброшенный фейк. Возникает вопрос, зачем американцам нужно пугать турок технически трудноосуществимым курдским вторжением в Идлиб?

Для США проведение сирийскими войсками при поддержке их российских и иранских союзников “упреждающей операции” в провинции Идлиб стало бы настоящим подарком. Дело в том, что бороться с терроризмом там - настоящее наказание. Помимо более 60 тыс боевиков совершенно непонятной принадлежности, в провинции проживают почти исключительно сторонники оппозиции, которые явно не будут рады вторжению иранских шиитских добровольцев и пополнят ряды боевиков.

Местность там исключительно удобная для ведения партизанских действий - много мелких населенных пунктов, горы, реки, овраги, лес. Мировые СМИ сразу буду широко освещать эту кампанию - наверняка обнаружат как случаи применения химического оружия против мирного населения, так и массовые нарушения прав человека.

Вовлечение Турции, России и Ирана в проведение операции в Идлибе означает для них кампанию, полную терактов, взаимных противоречий и обвинений, жертв по обе стороны конфликта и, в конце концов, политического размежевания между союзниками. Стороны без всякого сомнения увязнут в густонаселенном Идлибе, и сил на другие регионы у них уже не останется.

США же смогут при этом раскладе спокойно завершить свою операцию под Раккой, которая находится в полной блокаде вот уже два месяца, а взято по официальным данным чуть более половины города. После этого освободившиеся войска можно отправить на завоевание провинции Дейр аз-Зор, которая, в отличие от Идлиба, меньше заселена, население сконцентрировано вдоль реки Евфрат, значительную часть территории провинции составляет пустыня, а еще там находятся до 40% сирийских месторождений нефти.