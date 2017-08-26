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Москва попросила Кишинев отказаться от идеи вывода российских войск

 

Россия попросила Молдавию отказаться от намерения поднять на генеральной ассамблее ООН тему вывода иностранных военных со своей территории, заявил посол Молдавии в РФ Андрей Негуца, передает РИА Новости.

По словам Негуцы, накануне он передал правительству один из тезисов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который заключался в том, что "есть просьба от России, чтобы Молдова не настаивала на включении".

"Меня поблагодарили за то, что я передал весь этот разговор. И, конечно, в эти дни необходимо принять решение", — отметил Негуца.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.

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