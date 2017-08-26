Израиль поставляет военное оборудование и для ВМФ Азербайджана

Накануне уже сообщалось о спуске на воду в Азербайджане четвертого пограничного сторожевого корабля типа «Туфан» и закладки шестого корабля этого типа. Событие не обошли вниманием известные военные эксперты и специализированные СМИ.

Так, блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) - российской научно-исследовательской организации, занимающейся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества, посвятил спуску на воду азербайджанского корабля статью, в которой рассказал о планах по строительству в Азербайджане сторожевых кораблей и ракетных корветов.

«Пограничный сторожевой корабль «Туфан» является судном второго класса S-204 израильского проекта OPV 62 (также используется обозначение Saar 62). Постройка кораблей осуществляется Центром строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в Туркяне, который был открыт 18 июля 2014 года. С момента начала своей деятельности предприятие занято реализацией заключенного в 2011 году контракта с израильским экспортным оборонным агентством SIBAT и судостроительной верфью Israel Shipyards (Хайфа). Соглашение предусматривает постройку для местной береговой охраны 6 скоростных сторожевых катеров проекта Shaldag Mk V и 6 малых патрульных кораблей проекта OPV 62.

По всей видимости, Центр занимается сборкой кораблей и катеров обозначенных типов из конструкций, поставляемых Israel Shipyards. Устанавливаемое вооружение и оборудование также отгружается Израилем.

6 катеров проекта Shaldag Mk V были собраны в Туркяне и сданы с лета 2014 по осень 2015 года», - говорится в статье.

Головной патрульный корабль проекта OPV 62 (типа Tufan) для береговой охраны Азербайджана S-201 был спущен в Туркяне 9 сентября 2015 года, второй корабль S-202 был спущен 17 июня 2016 года, а третий корабль S-203 был спущен 13 января 2017 года. Все три корабля к настоящему времени введены в строй.

Азербайджанские корабли проекта OPV 62 имеют полное водоизмещение 470 т, длину 61,79 м, ширину 7,62 м и осадку 2,77 м. Трехвальная дизельная энергетическая установка обеспечивает скорость полного хода 32 уз. Дальность плавания 13-узловым ходом достигает 5000 миль, 16-узловым - 3200 миль.

Вооружение представлено восьмизарядной пусковой установкой корабельного ракетного комплекса Rafael MLS NLOS с управляемыми ракетами Rafael Spike-NLOS с дальностью стрельбы до 25 км (боезапас 20 ед.). Имеется баковая дистанционно управляемая автоматическая артиллерийская установка Rafael Typhoon (использующая одну 23-мм автоматическую пушку 2А14 от установки ЗУ-23), две дистанционно управляемые установки Rafael Mini Typhoon c 12,7-мм пулеметами М2НВ, а также два 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета на ручных турелях. В кормовой части корабля расположена взлетно-посадочная площадка для легкого вертолета. Установлено современное радиоэлектронное оборудование израильского производства, включая комбинированную РЛС обнаружения и управления огнем IAI Elta SGRS EL/M-2228X, электронно-оптическую систему обнаружения и управления огнем Rafael Toplite и комплекс выстреливаемых помех Rafael Wizard.

Блог российского аналитического центра пишет, что в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана планируется также постройка двух 72-метровых ракетных корветов проекта Saar 72. Постройка головного корвета началась в 2016 году.