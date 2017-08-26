МВД и Генпрокуратура о задержании убийцы и грабителя

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, по «горячим следам» были раскрыты два преступления, совершенные 21 августа в Абшеронском районе, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, поступившим в haqqin.az.

21 августа утром житель поселка Сараи Абшеронского района Анар Танрывердиев позвонил на номер «102» МВД и сообщил, что их сосед 75-летний Мамед Сарханов убит, а его супруга Зейнаб госпитализирована в Сумгаитскую больницу скорой помощи.

На месте преступления сотрудниками и Абшеронской районной прокуратуры и отделения полиции с участием судмедэксперта был проведен осмотр. Из подвала недостроенного строения неподалеку в качестве орудия преступления был изъят деревянный обрубок со следами крови и частицами волос, опрошены свидетели, назначены экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Предварительное расследование установило, что преступление было совершено утром.

21 августа утром в квартиру Мамеда Сарханова из окна проник неизвестный, ударил деревянным предметом по голове спящего на диване хозяина дома и попытался узнать у пришедшей на шум Зейнаб Сархановой, где лежат деньги и драгоценности. Не получив ответа, неизвестный нанес удар по голове женщине и покинул квартиру.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц).

В это время в районную полицию в городе Хырдалан поступила информация о другом тяжком преступлении. Проникший в одну из квартир под видом мастера неизвестный, угрожая ножом, потребовал у проживающей в квартире Севды Гусейновой золото и драгоценности. Однако женщина подняла шум, призывая на помощь соседей, и сорвала планы преступника.

23 августа в результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступлений ранее судимый за мошенничество Магсуд Алиев. Потерпевшая С.Гусейнова его опознала. Кроме того, было установлено, что убийство в Абшеронском районе так же было совершено М.Алиевым.

М.Алиев признался в совершении обоих преступлений. Оба эпизода были объединены в одно дело. М.Алиев привлечен к следствию в качестве подозреваемого: ему инкриминируются статьи 181.2.3. (разбой с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище), 181.2.5 (с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника), 120.2.11 (сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) и 29, 120.2.7 (двух или более лиц).

Преступник взят под стражу.