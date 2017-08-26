Ильхам Алиев поздравил Игоря Додона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Игорю Додону, сообщает официальный сайт главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Молдова - Дня независимости", - говорится в послании главы государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами народов Азербайджана и Молдовы.

Ильхам Алиев пожелал Игорю Додону крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы - мира и благополучия.