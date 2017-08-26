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Иракские войска освободили от ИГИЛ еще один город

 

Иракские войска установили полный контроль над городом Талль-Афар, отбив его у боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia.

К утру субботы армия взяла центр города и освободила расположенную там Османскую крепость XVI века, водрузив на ней иракский флаг.

Талль-Афар, находившийся под контролем боевиков с лета 2014 года, оставался одним из последних оплотов экстремистов в стране. Террористы использовали его в качестве главного перевалочного пункта между Ираком и Сирией. Взятие этого населенного преимущественно туркманами города в 70 км к западу от Мосула позволит прервать канал снабжения боевиков.

Операция по освобождению Талль-Афара от ИГИЛ началась в ночь на 20 августа.

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