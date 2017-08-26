Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал с кратковременным визитом в Сочи, где провел закрытые консультации с президентом Владимиром Путиным.

По сообщениям хорошо информированных источников, переговоры в резиденции российского президента «Бочаров ручей» проходили в несколько этапов. Сначала - в формате с глазу на глаз, ну а затем и в расширенном составе. С российской стороны присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, курирующий российско-израильские отношения вице-премьер Аркадий Дворкович. С израильской стороны помимо премьера Нетаньяху, во встрече принимали участие руководитель МОССАД Йоси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.

Встречи Путина и Нетаньяху для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке за «закрытыми дверьми» стали традицией и происходят не реже раза в полугодие. Так, последние их консультации проходили пять месяцев назад, в марте. Столь же традиционна и их повестка: Израиль излагает свое видение складывающейся ситуации, напоминает Москве о своем праве на свободу действий по обеспечению национальной безопасности и информирует российского президента о нарастающей «иранской угрозе» в регионе.

Ну а Кремль, в свою очередь, идя навстречу пожеланиям Израиля, оперативно вносит коррективы в собственную политику в отношении Тегерана, Дамаска, Хизбаллы и далее по списку. Словом, все идет в полном соответствии с договоренностями, достигнутыми в сентябре 2015 года, когда тандемом Путин-Нетаньяху были заключены негласные договоренности, согласно пунктам которых:

- Израиль будет всячески противодействовать росту иранского влияния в Дамаске, препятствовать любым совместным операциям сирийских правительственных войск и шиитских добровольцев в районе Голанских высот, а также вооружению российским оружием бойцов Хизбаллы;

- Россия должна информировать Израиль о своих конкретных шагах по борьбе с ИГИЛ в Сирии и предоставлять ему информацию о своих планах в этом направлении;

- Израиль считает для себя угрозой ситуацию, при которой под видом военно-технической помощи Сирии современная российская техника может оказаться в распоряжении Ирана. Кроме того, Россия сама должна ограничить свое сотрудничество с Тегераном в военных аспектах решения сирийского кризиса;

- И, наконец, российское присутствие в Сирии никоим образом не должно ограничить свободу действий израильской стороны на сирийской территории во всем, что касается предотвращения попыток передачи оружия радикальным исламистским группировкам (читай - движению Хизбалла) в Южном Ливане.

И, здесь надо отдать должное Кремлю, все прошедшие два года с момента принятия этих договоренностей Москва безукоризненно их выполняла. Вплоть до того, что израильская авиация продолжает при полном бездействии развернутых в Сирии российских систем С-400 (помните – «ни одна муха в сирийском небе не пролетит») наносить удары по военным объектам Хизбаллы и сирийской армии буквально в пригородах Дамаска.

Ни Путин, ни Нетаньяху не отклонились от традиционной повестки и на этот раз, за исключением некоторых нюансов. Впав в транс иранофобии, израильский премьер решительно пресек попытки российского президента поговорить об «Исламском государстве». ИГИЛ ИГИЛом, но, по мнению «неистового Биби», «отрицательная вещь в том, что где ИГ побеждаемо и исчезает терроризм, туда входит Иран. Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день грозить уничтожением Государству Израиль, он вооружает террористические организации, поощряет, инициирует террор».

Выразил Нетаньяху и свое отрицательное отношение к соглашению о прекращении огня в провинциях Дараа, Кунейтра и Суэйда, а также к созданию там зон деэскалации. По его мнению, в этих соглашениях недостаточно учтены как интересы безопасности Израиля, так и сохранения иранского присутствия в стране после окончания гражданской войны. Тегеран должен полностью уйти из Сирии, поскольку его присутствие там – а вот здесь затаите дыхание – дает ему возможность продвигать свою ядерную программу из Дамаска (!).

Естественным выглядит вопрос: что позволяет израильскому премьеру диктовать свою волю Владимиру Путину и добиваться от Кремля того, чтобы его ближневосточная политика развивалась по израильскому сценарию. В чем тот крючок, на который Нетаньяху «подсек» Москву, заставляя ее, по сути, обслуживать в регионе израильские интересы. Именно так, безо всякого преувеличения, поскольку именно Израиль сегодня является главным выгодополучателем от гражданской войны, разорвавшей Сирию.

Ответ незатейлив и называется он «израильским лобби в США». В обмен на уступчивость Москвы по «сирийскому», «иранскому» и прочим вопросам, Нетаньяху обещает Путину пересмотр Вашингтоном своего отношения к Кремлю. Вскоре после общения с российским президентом израильскому премьеру предстоит встреча с зятем и советником Трампа – Джаредом Кушнером, на котором «неистовый Биби» вполне может замолвить словечко за «доброго друга Владимира» и передать от него письмецо самому американскому президенту. Этакий «почтальон с Ближнего Востока», продолжатель челночной дипломатии Киссинджера.

Толку, правда, от этих посланий, особых каналов и прочих месседжей для Москвы нет от слова совсем. Ее присутствие на Ближнем Востоке никому из системных игроков в регионе уже и не нужно. Но в Кремле продолжают истово верить в обратное. А потому, вполне ожидаемо, соглашаются выполнять чужие пожелания и играть по чужим сценариям.