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Атамбаев назначил нового премьера

 

В Киргизии утвержден новый состав правительства. Кабинет министров страны возглавит бывший руководитель аппарата президента Сапар Исаков. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Алмазбек Атамбаев, сообщает РИА Новости.

Ранее на заседании парламента Киргизии большинство депутатов проголосовали за назначение Исакова.

Предыдущий Кабмин во главе с Сооронбаем Жээнбековым ушел в отставку из-за того, что глава правительства намерен участвовать в президентских выборах и уже не может занимать свой пост.

В новом утвержденном составе правительства все ключевые министры снова назначены на свои должности.

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