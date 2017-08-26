Трамп помиловал охотника на мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал свой первый приказ о помиловании. Он касается бывшего шерифа округа Марикопа в штате Аризона Джо Арпайо (Joe Arpaio), совершавшего облавы на мигрантов. Об этом в субботу, 26 августа, передает BBC News.

«С удовольствием сообщаю, что только что полностью помиловал 85-летнего американского патриота — шерифа Джо Арпайо. Он сохранял спокойствие в Аризоне», — написал глава государства в Twitter.

В середине августа в интервью телеканалу Fox News Трамп заявлял, что Арпайо много сделал для борьбы с нелегальной миграцией. «Он любит свою страну, и я не могу смотреть на то, что с ним случилось», — сказал тогда президент.

В июле Арпайо был признан виновным в неуважении к суду. Окончательный приговор ему должны были вынести в октябре.

BBC News уточняет, что мужчина известен тем, что занимался задержанием латиноамериканцев по подозрению в нелегальной иммиграции. В 2013 году его действия были признаны незаконными, но он проигнорировал решение суда и продолжал устраивать облавы.

Арпайо называют «самым жестоким шерифом» еще и из-за его политики в отношении заключенных окружных тюрем. К примеру, в 1993 году он перевел около двух тысяч осужденных (примерно пятая часть от всех) в палаточные городки. Они жаловались на страшную жару, но шериф не обращал на это внимания. Заключенных кормили только два раза в день. Известно также, что он заставлял их носить розовые трусы, узнав, что они крадут выдаваемые белые.