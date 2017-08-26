Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако по решению премьер-министра Грузии Чрезвычайный штаб продолжит работать еще несколько дней, передает в субботу Грузия-Online.

Согласно сообщению Минобороны, сегодня утром состоялось совместное совещание министров обороны, внутренних дел и энергетики Грузии, после завершения которого министры изучили обстановку с вертолета.

По словам главы Минобороны Левана Изория, пожар в Боржомском ущелье ликвидирован, однако в превентивных целях живая сила останется на месте еще несколько дней для мониторинга и патрулирования.

Леван Изория заявил, что ликвидировать пожар удалось благодаря активным усилиям различных ведомств.