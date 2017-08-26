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Азербайджанцы совершили налет на пекарню в Лейпциге они о нас

Автор: Отдел информации 

Двое преступников, один из которых, по утверждению немецких полицейских, является беженцем из Азербайджана, совершили налет на пекарню в Лейпциге. Как пишет издание Focus, преступники смогли похитить крупную сумму, составлявшую суточную выручку предприятия.

Однако бандитам пытались помешать работники компании, которые оказались в пекарне в момент ограбления. Один из них, 62-летний рабочий, пытался помешать грабителям. И ему почти удалось это сделать – он сумел задержать одного из бандитов. Второй грабитель, увидев это, вернулся и нанес сильный удар мужчине в лицо карманным фонарем. После этого бандиты сели в автомобиль Passat и скрылись с места преступления.

У работника пекарни врачи позже диагностировали сотрясение мозга и перелом глазницы.

По информации немецкой полиции, именно 26-летний беженец из Азербайджана, имя которого не сообщается в интересах следствия, нанес увечье работнику пекарни.

Полиция Лейпцига в настоящее время пытается идентифицировать второго участника ограбления и проводит мероприятия по поимке бандитов. Предположительно, ему 25-30 лет и он также является мигрантом.

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