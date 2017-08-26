Вооруженный ножом мужчина напал на пешеходов во французском Марселе, есть пострадавшие, но о теракте речь пока не идет, сообщает издание Provence.

Инцидент произошел в субботу около 07.00 по местному времени.

По данным издания, не менее трех человек пострадали при нападении на прохожих неизвестного с ножом в центре Марселя.

Полиция задержала нападавшего и доставила его в психиатрическое отделение больницы, отмечает Provence, добавляя, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Как пишет издание, 35-летний нападавший родом из Парижа, он был известен полиции в связи с совершением ряда уголовных преступлений, в частности, краж.

#Rediff Piétons fauchés à Marseille : «Il a beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé ces derniers-jours» https://t.co/WoPjkZ3QnP pic.twitter.com/Mwmv779Sqm — 20 Minutes (@20Minutes) 26 августа 2017 г.

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Вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на пешеходов в Марселе, передает РИА Новости.

Согласно информации, пострадали не менее трех человек.