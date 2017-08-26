Росприроднадзор оштрафовал подрядчика «Газпрома» ООО «Петон» за нарушения при строительстве завода СПГ (сжиженный природный газ) в Выборгском районе Ленинградской области. По сведениям российского портала compromat.ru, один из владельцев этого предприятия тесно связан с азербайджанскими криминальными авторитетами и часто привозит в Баку огромные суммы наличными.

Российский сайт утверждает, что зарегистрированный в Башкортостане Технологический инженерный холдинг «Петон» ничего не производит, а создан лишь для того, чтобы в него можно было закачивать сотни миллиардов рублей, поступающих от крупных компаний с государственным участием, в первую очередь — от «Газпрома». Деньги, полученные таким путем, потом распределяются между авторитетными членами преступной группировки, контролирующей компанию «Петон». Эта группировка полностью контролирует и крышует «Петон».

«В этой группировке собрались лица, способные обеспечивать «Петону» полное прикрытие по всем фронтам. По линии криминалитета «прикрытие» делают авторитетные бизнесмены (и по совместительству официальные совладельцы «Петона») — Эдуард Гасанов, Олег Поляков, Эмин Ахундов. По линии «Газпрома» — это топ-менеджер Кирилл Селезнев. По линии МВД России — глава Главного управления по экономической безопасности и противодействия корруппции генерал Андрей Курносенко и большая группа его подчиненных. По линии власти и крупного бизнеса — это вице-президент АФК «Система» Али Узденов и глава группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров», - говорится в статье российского сайта.

Один из совладельцев «Петона» Эдуард Гасанов ранее был судим, тесно связан с криминальным миром. У него нет не только высшего, на даже среднего образования.

«Именно он «подтянул» на предприятие своего друга, гражданина Азербайджана Эмина Ахундова. Ахундов на родине значится как «криминальный авторитет», тесно связанный с рядом «воров в законе», в том числе с Ровшаном Джаниевым (Ровшан Ленкоранский, расстрелян в Стамбуле в 2016 году), он подозревался в организации заказного убийства. Эмин Ахундов является родственником другого «вора в законе» Чингиза Ахундова (Чингиз Седой, убит в 2007 году). Сейчас Эмин поддерживает отношения с целой группой других «криминальных генералов» — выходцев из Азербайджана. Официально Ахундов занимает должность первого заместителя генерального директора «Петон», члена совета директоров предприятия, также он является совладельцем ООО «Петон-Констракшн». Эмин Ахундов как на работу летает из Уфы в Баку (иногда транзитом через Москву) с чемоданами, набитыми деньгами. В них, в том числе, и доля «криминальных генералов», - говорится в статье российского портала.

Автор статьи утверждает, что в «Газпроме» у «Петона» двойное прикрытие. Помимо топ-менеджера Кирилла Селезнева, этим занимается бывший первый заместитель главы ЗАО «Газпром Инвест Юг» (некогда одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома») Андрей Гончаренко.

Другим компаньоном в «Петоне» является Олег Поляков, фигурант целой серии дел о мошенничестве. Возглавляет «Петон-констракшн» юрист Мурад Асадуллин — человек с интересной биографией. Он работал в органах прокуратуры Уфы, был изгнан оттуда по дискредитирующим обстоятельствам, а потом стал адвокатом. Его клиентами преимущественно являлись сотрудники МВД Башкирии, задержанные местным УФСБ за коррупцию.

Несмотря на наличие близких связей с главой АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, руководство «Петона» поддержало главу «Роснефти» Игоря Сечина в его конфликте с Евтушенковым из-за «Башнефти»).

Отметим, что в Азербайджане ничего не известно об Эмине Ахундове, который, как утверждает compromat.ru, «возит в Баку чемоданы, набитые деньгами, и является владельцем компании Energo Group.