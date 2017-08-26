США против поставок вооружения Азербайджану и Армении

США считают нецелесообразными поставки сторонам нагорно-карабахского конфликта наступательного оружия. Об этом заявил посол США в Армении Ричард Милс в интервью радиостанции «Свобода».

«Позиция США заключается в том, что продажа сторонам карабахского конфликта наступательного оружия нецелесообразна», - заявил Милс.

«В этом вопросе у нас есть разногласия с Россией», — сказал он.

Посол заявил, что оказывая Армении содействие в военной сфере, США желают помочь, чтобы ВС смогли обеспечить безопасность армянского народа и армянской государственности.

Р.Милс пояснил, что армяно-американское сотрудничество в военной сфере основано на трех направлениях.

Первое — программа финансирования в военной сфере, в рамках которой с 2002 года Армении предоставлено $49 млн. для приобретения оборудования, средств личной защиты, радиосвязи, медицинское оборудование.

Второе — международные образовательные программы; здесь предоставлено $7,5 млн. По этой программе 200 офицеров, прапорщиков, гражданских сотрудников Минобороны Армении прошли обучение в военных институтах и академиях США.

Третье направление — гуманитарное содействие, которое реализуется совместно с Национальной гвардией Канзаса.