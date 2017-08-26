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Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе

 

Турция сегодня направила конвой из десяти грузовиков с боевыми машинами и артиллерийскими орудиями в провинцию Килис на юге страны, на границу с Сирией, сообщает газета Hürriyet.

Для укрепления позиций власти направили в провинцию шесть гаубиц и четыре бронетранспортера, отмечает издание. В начале августа власти направили на границу с Сирией конвой из грузовиков с артиллерийскими снарядами.

Провинция Килис находится на границе с сирийским регионом Африн, контролируемый силами самообороны сирийских курдов (YPG).

В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который контролируют силы самообороны сирийских курдов.

Турция считает Партию демократического союза (PYD) и силы самообороны сирийских курдов (YPG) террористическими организациями, связанными с ПКК.

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